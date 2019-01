Football Money League 2019, italiane in crescita ma le big restano lontane

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La “Football Money League 2019”, stilata dalla Deloitte, vede una importante delle italiane tra le big del calcio mondiale. La classifica tiene conto dei ricavi (radio, tv, commerciali) della stagione 2017/18, ma senza calcolare le operazioni di mercato. In Italia, la Juventus rimane al primo posto solitario con ampio vantaggio sulle inseguitrici, ma all'undicesimo complessivo, ben staccata da big spagnole e inglesi. Entrano nella Top 20 Roma e Milan, e questo è già di per sé un bel segnale per il nostro tanto vituperato calcio, coi giallorossi a fare il balzo più importante in avanti salendo come ricavi di ben 80 milioni, raggiungendo quota 250. Bene anche l'Inter, che cresce e sale di una posizione, rimanendo però dietro ai colossi spagnoli e inglesi. Di seguito la classifica completa dei ricavi fino al 21° posto, occupato dal Napoli:

1. Real Madrid 750

2. Barcellona 690

3. Manchester United 666

4. Bayern Monaco 629

5. Manchester City 568

6. Paris Saint-Germain 541

7. Liverpool 513

8. Chelsea 505

9. Arsenal 439

10. Tottenham 428

11. Juventus 394

12. Borussia dortmund 317

13. Atletico Madrid 304

14. Inter 280

15. Roma 250

16. Schalke 04 243

17. Everton 212

18. Milan 207

19. Newcastle 201

20. West Ham 197

21. Napoli 182