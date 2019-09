© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista alla bandiera di casa Atletico Madrid, Diego Forlan, sulla gara contro la Juventus. "A febbraio c'era in palio la qualificazione, qui sarà una gara diversa da vivere. Sono due grandi squadre, non credo che l'equilibrio sarà rotto dalle assenze. La Juventus è pericolosa a prescindere dall'allenatore e ha uno dei più forti al mondo come Cristiano Ronaldo, da oramai quindici anni. E' troppo forte, quando incontra l'Atletico è sempre protagonista. Dall'altra parte scommetto su Joao Felix: è giovane ma nulla gli è precluso".