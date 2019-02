© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista della sfida di Atletico Madrid e Juventus, l'ex attaccante dei colchoneros e dell'Inter Diego Forlan ha anticipato i temi del match di Champions League attraverso le colonne di Tuttojuve.com. "Chi è favorito? Nonostante regni l'equilibrio, non ho dubbi: l'Atlético. E' la squadra allenata dal 'Cholo' Simeone la mia favorita per il passaggio del turno. La Juventus è forte, ha una squadra che gioca insieme tanti anni e che si conosce molto bene. Tra di loro c'è un plus, ovvero in estate è arrivato un campione del calibro di Cristiano Ronaldo. Griezmann, però, è un giocatore che fa la differenza in questo genere di match. Allegri e Simeone sono due allenatori simili perché le loro squadre giocano quasi allo stesso modo. Questo è il mio pensiero, purtroppo non conosco il loro modo di allenare. Se sono stato vicino alla Juve? A conti fatti, mi sarebbe piaciuto poter giocare di più con i nerazzurri ma purtroppo ho avuto moltissimi infortuni che hanno limitato le mie prestazioni. Sulla Juventus ricordo le indiscrezioni che mi accostavano a loro, ma non c'è mai stato nulla di concreto. Non mi è mai arrivata un'offerta dai bianconeri", le parole del calciatore uruguaiano classe '79.