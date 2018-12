"Forse mai stato juventino": la sfida Juve-Marotta è iniziata davvero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Forse non è mai stato juventino". Con queste parole, pronunciate prima del derby di Torino, Pavel Nedved pone fine alla grande pace tra la Juventus e Beppe Marotta. Certi amori finiscono, punto. Dopo la notizia dell'addio dell'amministratore delegato ai bianconeri, era stato un profluvio di complimenti e ringraziamenti vari, nelle rispettive, complicate, dichiarazioni ufficiali. Qualcosa, però, si era rotto: lo avevano dimostrato già le parole dello stesso Marotta e di Agnelli, lo aveva fatto immaginare un addio arrivato come fulmine a ciel sereno, almeno per chi non avesse seguito da vicino le vicende bianconere. I panni sporchi, però, si lavano in famiglia: è uno dei grandi segreti della Juventus. Marotta non è più della famiglia, e le parole di Nedved di oggi lo dimostrano: dopo un addio educato, è iniziata davvero la grande sfida tra Marotta e il suo passato.