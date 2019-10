Fortissimamente Lukaku: tra facili parallelismi e valutazioni instabili

© foto di www.imagephotoagency.it

Un campione se segni, inadeguato se non riesci a farlo. Una legge che colpisce spesso gli attaccanti e che viene sovente utilizzata per giudicarli, ma che risulta completamente priva di ogni rigore di logica se avvicinata a Romelu Lukaku. Non perché il belga debba godere di alcun genere di trattamento privilegiato, beninteso, quanto perché la situazione che vive il centravanti dell’Inter è oggettivamente diversa rispetto a quelle degli altri centravanti. Gli sbalzi di valutazione nei confronti del gigantesco bomber dell’Inter variano a cadenza meno che settimanale, e spesso prescindono nel loro giudizio da quegli ingredienti che venivano invece valorizzati nelle descrizioni estive che sposavano la scelta societaria di puntare sull’ex Manchester United. Il lavoro svolto per la squadra, il collante per lo spirito di gruppo, la dedizione al sacrificio: tutte caratteristiche che non vengono mai fatte mancare nel corso delle prestazioni del numero 9 interista, ma che passano sotto silenzio fino a tramutarsi in deminutio se non accompagnate da realizzazioni in grado di reggere il confronto con o fantasmi del passato e con i centravanti del presente che vestono ormai maglie diverse. E poco importa se si è passati da anni in cui il centravanti catalizzava la manovra fino a diventarne l’unico sbocco, a un avvio di stagione che vede Lukaku come ingranaggio letale di un collettivo che lo valorizza al pari degli altri suoi interpreti, perché il parallelismo (troppo) facile scivola sempre sullo stesso versante. Un facile esercizio al quale è bene non accostarsi, perché i numeri parlano e sono dalla parte del belga, ma lo score non racconta che la minima parte della valenza che il centravanti ha già assunto per l’Inter e per Conte. E se il gigante buono ha imparato a diventare anche spietato, allora si che i limiti potranno essere superati. Anche tenendo la macchina sempre spinta al massimo e con la spia della riserva costantemente accesa.