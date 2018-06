Fortissimo, altissimo, Verissimo: nasce il nuovo Toro di Mazzarri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La caccia continua: per portare Lucas Verissimo al Torino, si è mosso direttamente Gianluca Petrachi, volato in Brasile nelle scorse ore per provare ad accelerare una trattativa che fatica a sbloccarsi nonostante il forte interesse granata e la disponibilità a investire cifre piuttosto importanti per portarlo a disposizione di Mazzarri. Tra il centrale brasiliano, una mossa chiaramente indirizzata al passaggio alla difesa a tre, e quella che probabilmente sarà la sua nuova squadra, la solita serie di lungaggini che spesso frenano le trattative coi giocatori sudamericani, oltre ovviamente alla poca voglia del Santos di vendere il suo gioiellino.

Ruolo: difensore centrale

Caratteristiche: granitico atleta di di quasi un metro e novanta, abile nelle uscite palla al piede e nell'impostazione. Assomiglia a Lucio, per capacità tecnica ma anche per personalità e per qualche leggerezza difensiva che a volte lascia sguarnita la proprie retroguardia. Di certo è un giocatore con grandi margini, ma anche con solide certezze alle spalle. Arrivato ad alto livello a 22 anni, ora attende il salto in Europa per "rifinirsi".

Squadre interessate: Torino e Udinese.

Carriera: Santos, Santos e ancora Santos nel suo curriculum. Cresciuto nel settore giovanile alvinegro, ha dovuto aspettare qualche anno per avere spazio in Prima Squadra ma ora è diventato un vero cardine della formazione carioca, che ora non vuole assolutamente scendere a patti per privarsene.

Valutazione: 10 milioni di euro.