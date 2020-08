Forza da veterano per salvare le Streghe: la Serie A dà il bentornato a Glik quattro anni dopo

vedi letture

Una faccia ben nota agli appassionati di Serie A, visti i trascorsi di oltre sei anni nel nostro campionato, è in procinto di tornare a calpestare i prati verdi di tutta Italia. È quella di Kamil Glik, che nel Palermo, ma soprattutto nel Torino, si è conquistato uno status da capitano guerriero, da leader di quelli cui ci si affida quando c'è da scendere sul campo... Di battaglia. A 32 anni, quello che torna in Italia dopo i quattro anni di Monaco - il Principato, non la Baviera - è un giocatore più esperto, che ha saputo anche vincere un campionato alla sua prima stagione, spezzando un'egemonia, quella del PSG, che sembrava incontrovertibile. Un'avventura però andata in calando, visto che dai 3240' collezionati in Ligue 1 nelle prime due annate a Montecarlo, è passato a vedersi quasi dimezzato lo spazio (2040') disponibile, fino alla decisione di abbandonare al termine del contratto e abbracciare il progetto del Benevento, in cui dovrà recitare una parte importante, quella del leader d'esperienza in grado di rovesciare pronostici di sorta e regalare magari una salvezza che entrerebbe nella storia delle Streghe, dato che sarebbe la prima.