Foschi: "Udinese e Nestorovski mai stati vicini"

Fonte: TuttoUdinese

Rino Foschi ha parlato della trattativa fra Udinese e Palermo per Nestorovski, con parole riportate da TuttoUdinese. "Non sono mai stati vicini, sono sempre schietto e incisivo: con il club bianconero non c’è mai stato alcuna reale trattativa, mi dispiace per il ragazzo ma è stata solo una presa in giro. Non puoi offrire una cifra irrisoria per il prestito di un attaccante della sua levatura, un nazionale. Bisogna rispettare il nostro lavoro e i calciatori stessi, che si chiamino Nestorovski o Rispoli bisogna sempre essere rispettosi nei riguardi di questi ragazzi. Non stiamo trattando calciatori di basso livello, parliamo di calciatori di un certo livello che hanno avuto un’annata particolare e si ritrovano in una categoria che non è la loro. Comunque non si sa mai, ancora c’è l’estero aperto e quindi vediamo. Per ora penso e valuto questo Palermo qui, con le entrate e le uscite che abbiamo fatto".