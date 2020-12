FOTO - Atalanta, le maglie per il Christmas Match: le divise andranno all'asta

In occasione della partita contro la Roma, si rinnova la tradizione delle maglie del Christmas Match. L'Atalanta, come ogni anno, scenderà in campo con una maglia realizzata ad hoc per l'ultima partita prima di Natale: le divise dell’11ª edizione dell'iniziativa - si legge sul comunicato della società orobica - saranno messe all’asta per beneficenza nel corso della trasmissione TuttoAtalanta su Bergamo TV. Ecco le immagini della maglia che i nerazzurri indosseranno domani: