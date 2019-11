FOTO - Borussia Dortmund-Inter 3-2, le immagini della sfida

© foto di www.imagephotoagency.it

Cocente sconfitta per l'Inter al Signal Iduna Park di Dortmund. I nerazzurri giocano benissimo per sessanta minuti, vanno in vantaggio di due reti (Lautaro e Vecino nel primo tempo) ma vengono rimontati dai gialloneri, che si scatenano nell'ultima mezzora: Hakimi dà il via alla rimonta, poi pareggia Brandt e il terzino ex Real completa il sorpasso. Finisce 3-2, un risultato che permette ai tedeschi di portarsi a quota 7 in classifica, tre punti sopra i nerazzurri. Ecco le immagini più belle della serata, raccolte da Tuttomercatoweb.com.