FOTO - Cagliari, 200 tifosi in attesa di Nainggolan alla Sardegna Arena

Fonte: dall'inviato Francesco Aresu

Dopo l'ufficializzazione arrivata alle 13 di oggi, il Cagliari presenterà stasera alla stampa il nuovo acquisto Radja Nainggolan, di ritorno in Sardegna dopo le parentesi di Roma e Milano. Sono già circa 200 i tifosi per ora giunti alla Sardegna Arena e che occupano le poltrone della tribuna dell'impianto sardo, in fremente attesa del nuovo-vecchio beniamino rossoblù.