FOTO - Così ha oscillato il titolo della Juventus dopo la notizia della positività di CR7

vedi letture

Uno scossone non solo nell'ambiente Juventus. La notizia della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo ha fatto pesantemente oscillare anche il titolo in borsa del club bianconero. Come si evince dalla grafica dopo le 16 - orario in cui è emerso il comunicato della Federazione portoghese sulla positività di CR7 - il titolo ha subito una pesante battuta d'arresto, salvo poi riprendersi parzialmente nei minuti successivi.