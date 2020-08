FOTO - CR7 guida l'allenamento alla vigilia di Juve-Lione. Dybala c'è, ma si allena a parte

vedi letture

Rifinitura alla Continassa per la Juventus in vista della sfida di domani al Lione, che potrebbe svoltare la stagione della squadra di Sarri, in un senso o in un altro. Dybala e compagni, con l'argentino che nella prima parte della seduta si è allenato in modo personalizzato, hanno affilato le armi in vista del decisivo incrocio con la squadra di Rudi Garcia, che parte dal vantaggio dell'1-0 guadagnato all'andata. Di seguito le foto dell'allenamento di oggi: