FOTO - Ecco l'aeroambulanza con cui Cristiano Ronaldo sta facendo rientro a Torino

Cristiano Ronaldo è in questi minuti in volo verso Torino. All'indomani della notizia della sua positività al Covid-19, il numero 7 della Juventus ha lasciato Lisbona per rientrare in Italia. In basso le foto dell'aeroambulanza con cui sta rientrando CR7.

Cristiano Ronaldo partiu para Turim num avião-ambulância https://t.co/eJ9d7ev6YB — O Jogo (@ojogo) October 14, 2020