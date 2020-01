Fonte: Alessio Del Lungo e Mattia Verdorale

Patrick Cutrone è arrivato a Firenze. Atterrato all'aeroporto fiorentino di Peretola, l'attaccante classe '98 del Wolverhampton presto diventerà il primo rinforzo della Fiorentina in questo calciomercato di gennaio, dato che domani ha in agenda le visite mediche con la sua nuova squadra, prima di firmare poi anche il contratto che lo legherà ai viola. Tanti tifosi ad accogliere l'ex Milan all'aeroporto di Firenze, con Cutrone che si è concesso per selfie e autografi ai supporter gigliati.