FOTO - Fiorentina-Genoa 0-0, le immagini più belle della sfida

© foto di Federico De Luca 2020

Finisce zero a zero la sfida del Franchi tra Fiorentina e Genoa. Partita sostanzialmente equilibrata, con il Genoa più pericoloso: i rossoblù possono recriminare per il rigore sbagliato da Mimmo Criscito nel primo tempo. Dragowski para, poi salva anche nel finale. Ecco le immagini più belle della sfida, raccolte da Tuttomercatoweb.