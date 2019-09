Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

Visite in corso Bobby Duncan, attaccante classe 2001 in arrivo dal Liverpool che firmerà un triennale con opzione sul quarto anno con la Fiorentina: in questi minuti il giocatore, cugino di Steven Gerrard, si sta sottoponendo ai controlli medici prima della firma sul contratto. Per lui importante investimento da parte dei viola, di seguito la foto scattata dal nostro inviato a Villa Stuart: