FOTO - Fiorentina sbarcata a Milano. Domani la sfida all'Atalanta

Fonte: dall'inviato Andrea Losapio

La Fiorentina è arrivata a Milano in queste ore per la sfida all'Atalanta in programma domani all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, ore 20.45. I viola sono arrivati in treno e ora si dirigeranno verso Bergamo: si parte dal 3-3 dell'andata, giocata il 27 febbraio scorso. La squadra di Montella dovrà puntare al successo o al pareggio con più di tre gol per passare il turno senza passare dai supplementari.