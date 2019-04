FOTO - Genoa, i tifosi caricano la squadra in vista del derby

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

La città di Genova è già in clima derby. In vista della stracittadina di domani, oggi un gran numero di tifosi del Genoa si è recato sotto l'albergo della squadra allenata da Cesare Prandelli. Un modo per caricare al meglio la formazione rossoblu in vista del big match. Ecco le immagini raccolte dal nostro inviato.