FOTO - Genoa-Lecce 2-1, le immagini più belle del match

vedi letture

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Genoa, che si impone nello scontro diretto contro il Lecce che ora si ritrova in una posizione di svantaggio nella lotta per non retrocedere. In gol Sanabria, autogol di Gabriel e rete di Mancosu per il momentaneo 1-1. Di seguito le immagini più belle del match raccolte da TMW.