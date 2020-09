FOTO - Gonzalo Higuain appena sbarcato negli States per firmare con l'Inter Miami

Gonzalo Higuain appena sbarcato a Miami. L'attaccante argentino, che nelle ultime ore ha rescisso il contratto con la Juventus, è pronto a dare il via alla sua avventura in Major League Soccer. Ad accoglierlo Jorge Mas, co-proprietario dell'Inter Miami, che su twitter ha scritto questo messaggio: "Un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, attaccante e campione mondiale". In basso la foto.