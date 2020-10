FOTO - I tifosi dell'Atalanta: "Fuori per un valore: voi in campo con grinta e sudore"

vedi letture

Esordio stagionale interno per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il tifo organizzato atalantino ha esposto uno striscione di incoraggiamento fuori dal Gewiss Stadium: "Fuori per un valore: voi in campo con grinta e sudore. Carica ragazzi per una nuova stagione. O tutti o nessuno".