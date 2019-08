FOTO - Il guerriero Sinisa. Provato, non abbattuto: Miha in panchina

© foto di www.imagephotoagency.it

Più forte di tutto. Sinisa Mihajlovic non ha voluto lasciare la sua squadra ed ha fatto l'impossibile pur di essere in panchina al Bentegodi. Mihajlovic sta lottando, con il suo solito spirito da guerriero, contro la leucemia, e dopo 40 giorni di cure ha lasciato l'ospedale per essere in panchina questa sera. Visibilmente provato, ma mai abbattuto, Sinisa, qualora ce ne fosse ancora bisogno, ha dimostrato a tutti di che pasta è fatto. Un gladiatore.