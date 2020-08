FOTO - Il mani di Diego Carlos che ha fatto infuriare l'Inter: niente rigore, ammonito mister Conte

vedi letture

Polemiche a Colonia, dove l'Inter ha chiesto un secondo calcio di rigore al 16' per un tocco di mano di Diego Carlos su lob in area di Barella. Grande tensione sulla panchina dei nerazzurri, con Banega a muso duro su Conte, Lopetegui costretto a uscire dalla sua area tecnica per placare gli animi e un giallo per lo stesso allenatore italiano.

Questa l'immagine del tanto discusso tocco del difensore del Siviglia:

Pidió penalti el Inter por mano de Diego Carlos en esta acción. #VolverEsGanar pic.twitter.com/6eHDV72t26 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) August 21, 2020