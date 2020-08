FOTO - Il Siviglia batte l'Inter e Lopetegui scoppia in lacrime: gran rivincita dopo Roja e Real

Grande commozione a fine partita per mister Julen Lopetegui. L'allenatore del Siviglia, vincitore dell'Europa League nella finale di questa sera contro l'Inter, si è preso una bella rivincita dopo l'"incubo" vissuto tra Nazionale spagnola e Real Madrid nel 2018. Impossibile, dunque, trattenere le lacrime al triplice fischio finale...

Julen Lopetegui was sacked by Real Madrid after just 4 months.

He was sacked as Spain manager, just two days before the World Cup.

But today, he lifts the Europa League with Sevilla and deservedly so.

He couldn't contain his emotions at full-time. What a moment đź‘Ź pic.twitter.com/6h2EjT0NLh

— SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020