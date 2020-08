FOTO - Il Siviglia celebra l'Europa League, l'Inter si lecca le ferite. Gli scatti della premiazione

vedi letture

Ennesimo trionfo del Siviglia in Europa League, con la sesta coppa conquistata in altrettante partecipazioni alle finali di questa manifestazione. Grande festa per gli andalusi, che si sono goduti il successo e la premiazione conclusiva da vincitori, mentre i giocatori interisti, assieme al loro allenatore, si sono limitati a ricevere la medaglia per il secondo posto, dovendosi leccare le ferite. Di seguito le migliori immagini della premiazione fornite da TuttoMercatoWeb.com.