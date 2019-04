FOTO - Juve, sopralluogo alla Cruijff Arena per il gruppo di Allegri

Fonte: dall'inviato Marco Conterio

Walkaround e primo approccio con lo stadio dove domani si giocherà l'andata dei quarti di finale di Champions League per la Juventus, capeggiata da Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri. Il tecnico, ai microfoni di Sky, ha annunciato che il lusitano dovrebbe scendere in campo, mentre non ci sono incertezze su chi sostituirà Chiellini: toccherà a Daniele Rugani. Di seguito foto e video raccolti dal nostro inviato sul campo dell'Amsterdam Arena/Johan Cruijff Arena, campo di gioco dell'Ajax: