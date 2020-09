FOTO - La Juventus frena sul campo della Roma: 2-2. Le immagini più belle del match

Frenata per la Juventus in Serie A. Dopo la vittoria all’esordio contro la Sampdoria, la formazione allenata da Andrea Pirlo non va oltre il 2-2 in casa della Roma al termine di una gara ricca di episodi. Di seguito le immagini più belle del match raccolte da TMW.