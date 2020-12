FOTO - La Roma crolla sul campo dell'Atalanta, le immagini più belle del 4-1 di Bergamo

Tracollo per la Roma, sconfitta per 4-1 sul campo dell’Atalanta nonostante il vantaggio iniziale firmato da Dzeko. In gol Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic per i nerazzurri, che tornano a muovere la loro classifica. Di seguito le immagini più belle del match, raccolte da TMW.