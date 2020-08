FOTO - Messi non si presenta ai test: cuori infranti tra i tifosi blaugrana fuori dal centro sportivo

Finisce un'era, l'era di Lionel Messi al Barcellona. Come raccontatovi da TMW, la stella argentina oggi non si è presentata per i test medici fissati dal club e aspetta solamente una chiamata per negoziare in forma amichevole la sua partenza. Una diserzione che ha spezzato il cuore a tanti tifosi culé, come quello di questo bambino immortalato stamane fuori dal centro sportivo in una foto che resterà inevitabilmente nella storia.