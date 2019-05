© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il ritorno al gol di Suso e quello di Fabio Borini. Il 2-1 al Bologna, i tre punti e il battibecco Bakayoko-Gattuso. Poi l'esultanza di Kessie con una dedica speciale, a Mattia Caldara. Non è stato un lunedì sera qualsiasi per il Milan, grazie ai nostri fotografi a San Siro potete rivivere una serata particolare e che ha comunque rilanciato i rossoneri in chiave Champions League.