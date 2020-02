vedi letture

FOTO - Milan-Torino 1-0, le immagini più belle della sfida di San Siro

Basta un gol di Ante Rebic al Milan per portare a casa tre punti contro un Torino generoso ma poco incisivo in avanti. La squadra di Pioli coglie un successo meritato e riprende la sua scalata in classifica, raggiungendo Parma ed Hellas al sesto posto, a quattro lunghezze dalla Roma. Per i granata è notte fonda: quinta sconfitta consecutiva, ora la zona retrocessione è distante solo cinque lunghezze. Di seguito, le foto più belle della serata raccolte da Tuttomercatoweb.com.