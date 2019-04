FOTO - Napoli-Arsenal, la splendida coreografia del San Paolo

Fonte: Dal nostro inviato al San Paolo

"Alzate lo sguardo e fate brillare i vostri occhi. Questi sono i colori di partenope. Combattete per essa". E' il messaggio della Curva B dello stadio San Paolo al momento dell'ingresso in campo di Napoli e Arsenal, con tante bandierine bianche e azzurre a sventolare. "Lotta e vinci", il messaggio della Curva A.

