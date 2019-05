FOTO - Napoli, l'esultanza di Insigne: il gol mancava da 55 giorni

© foto di www.imagephotoagency.it

Col rigore trasformato al 98esimo, Lorenzo Insigne questa sera ha deciso Napoli-Cagliari, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Il capitano del Napoli è tornato a segno dopo 55 giorni. Era infatti dal 10 marzo, giorno della sfida contro il Sassuolo, che il numero 24 azzurro non trovata la via della rete.