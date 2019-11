FOTO - Napoli-Salisburgo 1-1, le immagini della sfida del San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non va oltre l'1-1 contro il Salisburgo. La squadra di Carlo Ancelotti va sotto dopo pochi minuti per il rigore trasformato da Haaland, concesso per un intervento in scivolata di Koulibaly su Hwang, ma riesce a pareggiare nel finale di primo tempo grazie a Lozano. Inutili gli assalti nella ripresa: Insigne è sfortunato, regge il fortino degli austriaci. Di seguito le immagini raccolte da Tuttomercatoweb.com.