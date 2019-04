© foto di Raimondo De Magistris

Dall'esterno dello stadio San Paolo al centro della città. Questa mattina, gli ultras della Curva B hanno tappezzato Napoli di striscioni con questo messaggio: "Pretendiamo la Coppa UEFA". Un segnale alla squadra in vista della sfida di giovedì sera, del match contro l'Arsenal valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Napoli, la gara perfetta - Servirà evidentemente un match senza errori, perché giovedì scorso all'Emirates Stadium l'Arsenal ha vinto 2-0 e anche ieri sera ha confermato il buon momento di forma battendo 1-0 il Watford in trasferta, un successo utile per tornare al quarto posto in classifica.

