FOTO - Pazzini-Hellas, avventura finita: ecco la targa che gli ha consegnato Setti

vedi letture

Giampaolo Pazzini all'Hellas Verona, avventura finita. Dopo cinque anni, all'attaccante classe '84 non verrà rinnovato il contratto. L'annuncio è arrivato quest'oggi in sala stampa, col presidente Setti che a fine conferenza stampa gli ha consegnato una targa per quanto vissuta negli ultimi cinque anni. In basso le foto del nostro inviato.