FOTO - Poker Italia dopo 45': la gioia di Sensi, Verratti e Quagliarella

© foto di www.imagephotoagency.it

Sensi, Verratti e Quagliarella stanno decidendo la sfida del Tardini, dove la Nazionale italiana di Roberto Mancini vince 3-0 contro il Liechtenstein dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. Non c'è partita, con gli Azzurri subito in grado di dominare e sbloccare la sfida col colpo di testa del più piccolo in campo, il centrocampista del Sassuolo naturalmente. Raddoppio firmato da Verratti con una serpentina vincente in area di rigore e tris messo in rete da Fabio Quagliarella su calcio di rigore: con questa rete, molto festeggiata come si evince dagli scatti dell'inviato a bordocampo di TMW, il capitano di serata diventa il calciatore più anziano a segnare un gol con la maglia azzurra. Prima del duplice fischio, altro rigore e altra trasformazione per il capocannoniere della Serie A.