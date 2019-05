© foto di Raimondo De Magistris

Non è cambiato nulla nella top ten del Ranking UEFA per Club dopo la tre giorni di coppe europee appena andata in scena. A guadagnare posizioni dopo le ultime gare nella top 20 ci sono il Chelsea, che ha scavalcato il Borussia Dortmund alla dodicesima posizione. E il Tottenham, adesso 17esimo dinanzi al Manchester United. Di seguito la top 20.