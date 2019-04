Fonte: dall'inviato Giovanni Albanese

Allenamento di rifinitura appena terminato per l'Ajax. E Frenkie De Jong, come già detto nelle scorse ore, viaggia verso il totale recupero per la sfida di domani sera contro la Juventus. Il prossimo acquisto del Barcellona ha infatti svolto tutta la seduta con i compagni di squadra. Di seguito alcuni scatti dell'allenamento della vigilia dei Lancieri.