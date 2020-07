FOTO - Roma, ecco la nuova seconda maglia: torna il Lupetto di Gratton

La Roma si rifà il look. O almeno quello della seconda divisa da gioco, quella utilizzata per le gare in trasferta. La nuova divisa away sarà bianca col due bande rosse sui lati ed il colletto giallorosso in stile polo. Il dettaglio che più attrae è però quello dello stemma, visto che sul lato sinistro compare il celebre Lupetto di Gratton in voga negli anni 80. Di seguito lo scatto della nuova seconda maglia della Roma.