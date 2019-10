FOTO - Roma, le immagini dell'esultanza di Zaniolo dopo l'illusorio 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Pareggio beffa per la Roma, che viene raggiunta sull'1-1 dal Borussia Mönchengladbach a causa di un rigore molto dubbio fischiato in pieno recupero. Inutile l'imperioso stacco di testa di Nicolò Zaniolo al 31'. Il trequartista azzurro stava regalando ai giallorossi tre punti importantissimi, mentre la squadra tedesca, capolista in Bundesliga, continua ad avere difficoltà in Europa League. Queste le immagini più belle della sfida raccolte da TuttoMercatoWeb.com: spiccano quelle dell'esultanza di Zaniolo dopo la rete dell'illusorio 1-0.