FOTO - Ronaldo sorridente durante il walk around alla Cruijff Arena

C'era ovviamente anche Cristiano Ronaldo, sul campo dell'Amsterdam Arena/Johan Cruijff Arena, durante il walk around sul prato che domani ospiterà l'andata dei quarti di finale di Champions League della Juventus. Il tecnico Allegri, ai microfoni di Sky, ha annunciato che il lusitano dovrebbe scendere in campo: l'ex Real Madrid evidentemente lo sa già, visto che è sceso sorridente sul prato dell'impianto olandese, come testimoniato dal nostro inviato, accompagnato dai fidi Alex Sandro, Spinazzola, Kean e Pinsoglio.