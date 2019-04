FOTO - Samp, è febbre da derby: tifosi sotto l'albergo della squadra

Fonte: Da Genova, Andrea Piras

Centinaia di tifosi della Sampdoria si sono radunati questa sera sotto l'albergo dove alloggia la squadra blucerchiata. Alla vigilia dell'attesissimo derby della Lanterna, i sostenitori della Samp hanno voluto far sentire il loro appoggio alla squadra. Il derby di Genova prenderà il via a Marassi alle ore 15.00 e sarà valido per la 32esima giornata della Serie A 2018/19. In basso le foto raccolte dal nostro inviato.