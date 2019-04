FOTO - Stasera Milan-Lazio: esposto striscione inneggiante a Mussolini

© foto di Bianca Pasquinucci

Sale la tensione a Milano, dove stasera si giocherà la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Milan e Lazio. Una rappresentanza degli 'Irriducibili', gruppo ultras biancoceleste, ha infatti esposto uno striscione che inneggia al Duce a due passi da Piazzale Loreto (luogo simbolo in cui il cadavere di Mussolini fu appeso a testa in giù) accompagnandolo con il saluto romano. Come mostra una delle foto che circola in rete, ecco il testo dello striscione: "Onore a Benito Mussolini". Un gesto gravissimo, alla vigilia del 25 aprile peraltro. Stando a quanto da noi raccolto la polizia è già in azione per rimuovere il vergognoso striscione.