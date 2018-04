Fotonotizia - Città in delirio: 15mila tifosi hanno atteso il Napoli

Grande festa nella notte a Napoli per il rientro della squadra da Torino, dove i ragazzi di Sarri si sono imposti 1-0 contro la Juventus grazie a una rete allo scadere di Koulibaly. Almeno 15mila i tifosi azzurri che in nottata hanno atteso la squadra all'aeroporto di Capodichino per festeggiare la vittoria. Di seguito le immagini tratte da Tuttonapoli.net.