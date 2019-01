Fotonotizia - I tweet dei giocatori della Juve alla ripresa

Tanti tweet dei giocatori della Juventus nel primo allenamento dell'anno. Di seguito i post dei bianconeri che si augurano che il 2019 possa essere quello giusto per la vittoria della Champions League:

Happy to be back 💪🏻😁 #finoallafine #mds2 pic.twitter.com/AJben5w4iN

We‘re back! First @juventusfc training session in 2019! Let‘s make it our year 💪🏽🏳🏴 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 pic.twitter.com/nPqLliQ1RZ

— Sami Khedira (@SamiKhedira) 8 gennaio 2019