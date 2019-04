© foto di www.imagephotoagency.it

Mauro Icardi è tornato al gol dopo la lunga assenza per la polemica con società e allenatore, dovuta alla decisione di togliergli la fascia di capitano, presa prima della sfida di Europa League contro il Rapid Vienna. L'argentino, schierato titolare da Spalletti nella trasferta contro il Genoa, ha realizzato il rigore del momentaneo 2-0 per i nerazzurri ed è stato abbracciato da tutti i compagni, come testimoniano le foto raccolte da Tuttomercatoweb.com.