Fotonotizia - Inter al Philips Stadium: walk around per i nerazzurri

Fonte: dal nostro inviato a Eindhoven

Manca poco più di un'ora all'inizio della sfida tra il PSV e l'Inter al Philips Stadium di Eindhoven e i giocatori nerazzurri sono arrivati allo stadio e si trovano in questi minuti all'interno del rettangolo verde per il consueto walk around pre partita. A breve saranno note anche le formazioni ufficiali, con Luciano Spalletti che andrà avanti con il suo 4-2-3-1. Queste le foto di TuttoMercatoWeb.com con i calciatori in campo: