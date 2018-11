Fotonotizia - Inter, immagini e video della rifinitura in vista del Barça

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

Dopo le conferenze stampa di Luciano Spalletti, Borja Valero e Keita Baldé, l'Inter si è ritrovata al Suning Training Centre per l'allenamento di rifinitura in vista della gara di domani sera contro il Barcellona. Poche le indicazioni di formazione percepibili nei 15 minuti aperti alla stampa, con il tecnico nerazzurro che non ha ancora deciso se schierare il rientrante Radja Nainggolan dal primo minuto. Queste le immagini della rifinitura dei nerazzurri.